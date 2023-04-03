Резиденты ОАЭ скоро смогут подать онлайн заявление на шенгенскую визу

Резидентам ОАЭ, желающим посетить страны Шенгенской зоны, не придется ждать прием, стоять в очередях или предъявлять свой паспорт для оформления визы, поскольку Евросоюз продвинулся на шаг ближе к цифровизации процедуры получения разрешения.

На прошлой неделе представители стран-членов ЕС одобрили предложение Совета о цифровизации визовой процедуры: вводится онлайн подача заявления на цифровую визу, которая заменит сегодняшнюю визовую наклейку. В результате процедура получения визы станет более эффективной, а также повысится безопасность для Шенгенской зоны.

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Туроператоры также с оптимизмом восприняли переход на цифровые технологии и заявили, что это станет большим шагом в продвижении Европы как туристического направления.

Для туристов поездки в 27 стран ЕС станут проще, и жителям не придется предоставлять паспорта в агентства.

Создается платформа для подачи визовых заявлений (единый сайт), через которую будет осуществляться подача заявлений на получение шенгенских виз. И далее они будут направляться в национальные визовые системы. На платформе можно будет внести необходимую информацию, загрузить копии соответствующих документов, а также заплатить визовый сбор. И впоследствии получить уведомление о решении по визам.

Личный визит в консульство станет необходим лицам, впервые подающим заявление, лицам с новыми проездными документами, а также лицам, чьи биометрические данные уже не действительны.

Если лицо собирается посетить несколько стран Шенгенского соглашения, платформа автоматически определит национальную визовую систему, рассматривающую заявление, исходя из срока пребывания. При этом заявитель сможет указать, нужно ли рассматривать заявление в конкретном государстве-члене в зависимости от цели поездки.

Виза будет выглядеть как двухмерный штрих-код с криптографической подписью, что позволит снизить риски безопасности, связанные с поддельными и украденными визовыми наклейками.