Сингапур обновляет руководство по электронному налогообложению по схеме слияний и поглощений

Налоговая служба Сингапура опубликовала обновленное руководство по электронному налогообложению «Подоходный налог и гербовый сбор: схема слияний и поглощений» (седьмое издание).

В руководстве изложены детали схемы слияний и поглощений, которая направлена на поощрение роста сингапурских компаний, особенно малых и средних предприятий (МСП), за счет стратегических приобретений.

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В соответствии со схемой сингапурская компания (приобретающая компания), которая совершает соответствующее приобретение обыкновенных акций другой компании (целевой компании), может, при соблюдении условий, пользоваться следующими налоговыми льготами:

Резерв M&A на оплату покупки;

Освобождение от гербового сбора по соглашению о продаже справедливой доли в обыкновенных акциях или передаточному акту, заключенному в связи с приобретением соответствующих акций; и

Двойной налоговый вычет (DTD) по транзакционным издержкам, понесенным в связи с приобретением соответствующих акций (ограничено приобретениями, совершенными в период с 17 февраля 2012 г. по 31 декабря 2025 г.).

Первоначально введенная в бюджете на 2010 г. на 5-летний период, схема слияний и поглощений была продлена в бюджете на 2015 г. на 5 лет до 31 марта 2020 г., а затем продлена до 31 декабря 2025 г. в бюджете на 2020 г.

В седьмое издание руководства по электронному налогообложению внесены изменения, чтобы обновить перенумерованные положения Закона о подоходном налоге 194, обновить ссылки на законы и предоставить ссылку на веб-страницу IRAS «Требования к ведению учета» в отношении требований о льготах по слияниям и поглощениям. Как поясняется в обновленном примечании, подтверждающие документы/информация должны храниться в течение не менее пяти лет с соответствующего года оценки. Эти документы должны быть представлены контролеру подоходного налога по запросу.