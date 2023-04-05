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Ольга Кутяева
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ОАЭ планируют выдать сто тысяч «золотых виз» для высококвалифицированных специалистов в области технологий

Эмираты планируют выдать сто тысяч «золотых виз», стремясь утвердиться в качестве глобального центра ПО и ИИ.

Ольга Кутяева
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ОАЭ стремится делать инвестиции в ИИ и разработку ПО ключевыми в реализации национальных целей по увеличению вклада цифровой экономики в ВВП страны.

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На днях прошла 10-я сессия семинаров Дубайской палаты цифровой экономики, где госминистр по вопросам ИИ, цифровой экономики и дистанционным рабочим предложениям Омар Султан Аль Олама рассказал, что страна намерена полностью раскрыть потенциал цифровой экономики и привлекает все соответствующие стороны к разработке четкой дорожной карты для стимулирования цифровых отраслей и обеспечения того, чтобы текущая государственная политика, инициативы и стратегии способствовали инновациям и удобству ведения бизнеса для всех секторов.

В настоящее время Дубай привлекает все большее число специалистов по разработке ПО. И в ближайших планах предоставление ста тысяч «золотых виз» лучшим талантам в области программирования как в ОАЭ, так и по всему миру.

ОАЭ намерены к 2031 году вырваться в мировые лидеры в области ИИ, причем в нескольких приоритетных секторах, включая: ресурсы и энергию, логистику и транспорт, гостиничный бизнес, здравоохранение и кибербезопасность.

Стратегия ОАЭ по цифровой экономике направлена на удвоение ее вклада в ВВП страны до 19,4% на ближайшие 10 лет.

По материалам Arabian Business

#виза#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#виза#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)