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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Южная Корея увеличивает налоговые льготы для инвестиций

Министерство финансов Южной Кореи издало уведомление о законе, который был одобрен Национальным собранием 30 марта 2023 года.

Ксения Шилкина
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Закон предусматривает как постоянное, так и временное увеличение налоговых льгот страны для инвестиций в производство.

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Постоянное увеличение инвестиционного налогового кредита для инвестиций в национальные стратегические технологии осуществляется следующим образом:

  • Крупные компании — увеличение с 8% до 15% (ранее повышение состоялось с 6% до 8% в рамках налоговой реформы 2023 г.);
  • Средние компании - увеличение с 8% до 15%;
  • Малые компании (МСП) - увеличение с 16% до 25%.

Масштабы национальных стратегических технологий также были расширены за счет включения водорода и транспортных средств будущего, а также технологий производства полупроводников, аккумуляторов, вакцин и дисплеев.

Временные увеличения предусмотрены на один год (2023 г.) для инвестиций в другие категории:

Общие (общие):

  • Крупные компании - увеличение с 1% до 3%;
  • Средние компании - увеличение с 5% до 7%;
  • Малые компании (МСП) - увеличение с 10% до 12%.

Новый рост и оригинальные технологии:

  • Крупные компании - увеличение с 3% до 6%;
  • Средние компании - увеличение с 6% до 10%;
  • Малые компании (МСП) - увеличение с 12% до 18%.

Изменения применяются задним числом с 1 января 2023 года.

По материалам orbitax.com

#налоговые льготы#Южная Корея
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#Южная Корея