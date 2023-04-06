Южная Корея увеличивает налоговые льготы для инвестиций

Министерство финансов Южной Кореи издало уведомление о законе, который был одобрен Национальным собранием 30 марта 2023 года.
Закон предусматривает как постоянное, так и временное увеличение налоговых льгот страны для инвестиций в производство.
Постоянное увеличение инвестиционного налогового кредита для инвестиций в национальные стратегические технологии осуществляется следующим образом:
Масштабы национальных стратегических технологий также были расширены за счет включения водорода и транспортных средств будущего, а также технологий производства полупроводников, аккумуляторов, вакцин и дисплеев.
Временные увеличения предусмотрены на один год (2023 г.) для инвестиций в другие категории:
Общие (общие):
Новый рост и оригинальные технологии:
Изменения применяются задним числом с 1 января 2023 года.
По материалам orbitax.com
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