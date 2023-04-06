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Российское право
Асият Алибекова
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Срок давности по КоАП РФ: что нового?

Нижняя палата российского парламента приняла поправки в части определения момента начала срока давности.

Асият Алибекова
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Срок давности для привлечения к ответственности будет определяться со дня свершения проступка. Исключение сделано лишь для нарушений длительного характера. Для таких срок будет рассчитываться со дня обнаружения.

Данные правила ранее были отражены в правовых позициях Конституционного Суда РФ.

В проекте имеется указание о неприменимости к сроку давности следующих правил:

• об исчислении срока со следующего дня после даты или события, которые указывают на начало срока;

• о переносе окончания срока с нерабочего дня на рабочий день.

Поправки направлены на устранение неоднозначных позиций в части отсчета сроки давности.

Как говорится: «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и общего блага».

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+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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