Срок давности по КоАП РФ: что нового?

Нижняя палата российского парламента приняла поправки в части определения момента начала срока давности.
Срок давности для привлечения к ответственности будет определяться со дня свершения проступка. Исключение сделано лишь для нарушений длительного характера. Для таких срок будет рассчитываться со дня обнаружения.
Данные правила ранее были отражены в правовых позициях Конституционного Суда РФ.
В проекте имеется указание о неприменимости к сроку давности следующих правил:
• об исчислении срока со следующего дня после даты или события, которые указывают на начало срока;
• о переносе окончания срока с нерабочего дня на рабочий день.
Поправки направлены на устранение неоднозначных позиций в части отсчета сроки давности.
Как говорится: «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и общего блага».
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