Срок давности по КоАП РФ: что нового?

Нижняя палата российского парламента приняла поправки в части определения момента начала срока давности.

Срок давности для привлечения к ответственности будет определяться со дня свершения проступка. Исключение сделано лишь для нарушений длительного характера. Для таких срок будет рассчитываться со дня обнаружения.

Данные правила ранее были отражены в правовых позициях Конституционного Суда РФ.

В проекте имеется указание о неприменимости к сроку давности следующих правил:

• об исчислении срока со следующего дня после даты или события, которые указывают на начало срока;

• о переносе окончания срока с нерабочего дня на рабочий день.

Поправки направлены на устранение неоднозначных позиций в части отсчета сроки давности.