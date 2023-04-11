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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Румыния устанавливает налоговый режим для цифровых кочевников

Румыния опубликовала Закон 69 от 29 марта 2023 года, который касается налогового режима так называемых цифровых кочевников.

Ольга Кутяева
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Понятие цифровых кочевников было введено Законом 22 от 14 января 2022 года, который также установил общие правила получения вида на жительство и визы.

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В соответствии с Законом 22, цифровой кочевник - это иностранное лицо, работающее в зарегистрированной за пределами страны компании, предоставляющей услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, или иностранное лицо, которое владеет зарегистрированной за пределами страны компанией, через которую предоставляются услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Закон 69 устанавливает правила в отношении налогообложения цифровых кочевников, находящихся в Румынии. Он предусматривает, что цифровой кочевник, находящийся в Румынии, не будет платить подоходный налог и взносы социального страхования на доход от предоставления услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии, что физическое лицо находится в стране в течение периода или периодов, не превышающих 183 дня в течение любого последовательного 12-месячного периода, заканчивающегося в соответствующем календарном году.

По материалам Orbitax

#вид на жительство#подоходный налог (НДФЛ)#Румыния
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#вид на жительство#подоходный налог (НДФЛ)#Румыния