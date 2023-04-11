Румыния устанавливает налоговый режим для цифровых кочевников

Румыния опубликовала Закон 69 от 29 марта 2023 года, который касается налогового режима так называемых цифровых кочевников.

Понятие цифровых кочевников было введено Законом 22 от 14 января 2022 года, который также установил общие правила получения вида на жительство и визы.

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В соответствии с Законом 22, цифровой кочевник - это иностранное лицо, работающее в зарегистрированной за пределами страны компании, предоставляющей услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, или иностранное лицо, которое владеет зарегистрированной за пределами страны компанией, через которую предоставляются услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Закон 69 устанавливает правила в отношении налогообложения цифровых кочевников, находящихся в Румынии. Он предусматривает, что цифровой кочевник, находящийся в Румынии, не будет платить подоходный налог и взносы социального страхования на доход от предоставления услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии, что физическое лицо находится в стране в течение периода или периодов, не превышающих 183 дня в течение любого последовательного 12-месячного периода, заканчивающегося в соответствующем календарном году.