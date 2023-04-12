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Российские налоги
Полина Мостепан
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ЕНС: новые установленные меры по урегулированию задолженности

Возвращаемся к освещению последних новостей по единому налоговому счету (ЕНС): Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает уточнять неразрешенные вопросы, связанные с единым счетом, и Правительство не бездействует, так как повторно вынуждено продлить сроки взыскания задолженности из-за неправильного определения баланса расчетов с бюджетом.

Полина Мостепан
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30 марта было опубликовано Постановление Правительства, в котором описаны следующие принятые меры:

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🔹 Продление срока направления требований об уплате задолженности и принятия решений о взыскании задолженности.

В настоящее время срок для направления требования составляет 3 месяца с момента формирования отрицательного баланса. Но благодаря новым изменениям, налоговая служба будет иметь 9 месяцев для направления требования. Такое решение связано с указанием ФНС инспекциям не осуществлять взыскания в случае отрицательного баланса до того момента, пока это сальдо не будет подтверждено индивидуальными сверками с налогоплательщиками.

🔹 Если положительное сальдо ЕНС превышает суммы недоимки, то разрешено не взимать пени за период с 01 января по 30 июня 2023 года.

Возможно, для многих налогоплательщиков форма и метод начисления штрафов и пеней по выявленным недоимкам при наличии положительного баланса на едином налоговом счете за соответствующий период является одним из главных спорных вопросов, связанных с введением единого счета.

По материалам: Телеграм-канал TaxPro

#налоговый учет#разъяснения налоговой службы
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговый учет#разъяснения налоговой службы