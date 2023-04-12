Люксембург вводит новые требования к документации по трансфертному ценообразованию и процедуре APA

Министр финансов Люксембурга представил в парламент законопроект, который вводит различные налоговые изменения.

Среди прочего, это новые правила подготовки и подачи документации по трансфертному ценообразованию. В настоящее время налоговое законодательство Люксембурга включает только общие требования к налогоплательщикам по раскрытию информации об операциях со связанными сторонами и документальному подтверждению соблюдения принципа рыночных отношений.

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Законопроект вводит конкретные обязательства для налогоплательщиков по подготовке документации по трансфертному ценообразованию в соответствии со стандартами ОЭСР (Действие 13 BEPS) и по представлению документации по запросу в установленный срок. С этой целью подробные требования должны быть изданы постановлением Великого Герцога.

Еще одно связанное с этим изменение относится к предварительным соглашениям о ценообразовании (APA). В настоящее время двусторонние и многосторонние APA предоставляются по общей процедуре. Законопроект введет конкретные положения для заключения двусторонних и многосторонних APA между компетентными органами в соответствии с процедурой взаимного согласования одного или нескольких налоговых соглашений. Подробные процедуры и требования должны быть изданы постановлением Великого Герцога.