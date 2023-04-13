Кувейт выпустил постановление о внесении изменений в процедуру налоговой проверки

Министерство финансов Кувейта 27 марта 2023 г. издало Постановление № 24 от 2023 г., вносящее поправки в процесс налоговой проверки в стране в отношении Указа о подоходном налоге.

Постановление вступает в силу с даты его опубликования, то есть 2 апреля 2023 года.

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До сих пор налоговые органы преследовали цель проверки на 100%, что означает, что каждая декларация, подаваемая налогоплательщиком, подлежит проверке. Капитальный пересмотр процесса аудита направлен на рационализацию и ускорение процесса аудита. С этой целью Резолюция подразделяет проверки на четыре отдельные категории:

Углубленные налоговые проверки;

Целевые налоговые проверки, посвященные только конкретным вопросам;

Проверки по предполагаемому налогу на прибыль; и

Прием возвратов без аудита.

Технические детали нового процесса еще не опубликованы, но ожидается, что выбор аудита будет основан на подходе к оценке рисков с учетом таких факторов, как сектор экономики, оборот или последующая отчетность о налоговых убытках.