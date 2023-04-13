Бахрейн, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Катар возглавляют список лучших стран для экспатов

Бахрейн, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и Катар вошли в десятку лучших стран для экспатов, согласно индексу Expat Essentials Index, составленному компанией InterNations.

Бахрейн занял первое место, на втором месте - ОАЭ, на третьем - Сингапур. Оман, Саудовская Аравия и Катар заняли пятое, седьмое и восьмое места соответственно.

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Expat Essentials Index включает в себя 52 направления, в которых жизнь за границей наиболее легка, и те, в которых жизнь иностранных резидентов наиболее сложна.

Индекс основан на данных исследования Expat Insider 2022, которое показало, что все три ведущих направления "предлагают легкое общение, отсутствие языкового барьера и минимальные бюрократические проблемы".

Согласно отчету, подкатегория "Административные темы" в Бахрейне является "изюминкой для экспатов".

Примерно двое из трех (67%) заявили, что с местными властями легко иметь дело, что на 27% больше, чем в среднем по миру (40%).

Визовые вопросы островной страны также не вызывают особых проблем, говорится в отчете: 70% опрошенных заявили, что "легко получить визу для переезда" по сравнению с 56% по всему миру.

Что касается "цифровой жизни", Бахрейн занимает "место ниже среднего по миру по неограниченному доступу к онлайн-услугам, таким как социальные сети, но входит в первую десятку по доступности государственных услуг онлайн", - говорится в отчете.

Кроме того, большинство экспатов из Бахрейна заявили, что найти жилье "легко", по сравнению с экспатами во всем мире. Однако только 39% считают жилье в Бахрейне доступным по цене.

Кроме того, экспатов в Бахрейне не сдерживает языковой барьер: 82% заявили, что им легко жить в этой стране, не владея местным языком (языками).

Что касается ОАЭ, то экспаты могут легко переехать в эту страну благодаря различным предложениям. Подкатегория "Язык" является основным преимуществом ОАЭ: 40% экспатов заявили, что выучить местный язык легко.

Кроме того, 85% экспатов также считают жизнь в ОАЭ "легкой" без знания местного языка (языков).

В отчете также говорится, что экспаты "очень довольны" тем, как в ОАЭ обрабатываются административные темы, признав страну номером 1 в мире по легкости получения визы для переезда.

Кроме того, 61% опрошенных также заявили, что в ОАЭ легко иметь дело с местной бюрократией, по сравнению с 40% в мире.

ОАЭ получили смешанные результаты в подкатегории "Цифровая жизнь", однако экспаты признали страну третьей из 52 за "доступность административных услуг онлайн, а также 10-й за легкость получения высокоскоростного доступа в Интернет дома".

Однако по неограниченному доступу к онлайн-услугам ОАЭ занимают 49 место, говорится в отчете, добавляя, что это касается социальных сетей. "Фактически, 19% экспатов не чувствуют, что имеют неограниченный доступ к ним, что почти втрое больше, чем в среднем по миру (7%)".

Что касается жилья, 75% экспатов считают, что найти жилье в стране "легко", однако только 38% утверждают, что оно доступно по цене.

В отчете также отмечается, что больше всего экспатам трудно начать работу в Германии (52), Японии (51) и Китае (50), поскольку они "испытывают трудности" с местным языком и отсутствием современных цифровых технологий.