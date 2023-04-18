News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
2

G24 призывает к переговорам о международном налоговом сотрудничестве в ООН

Межправительственная группа двадцати четырех по международным валютным вопросам и развитию (G24) опубликовала коммюнике 11 апреля 2023 года, охватывающее различные темы, включая международную налоговую реформу.

Ксения Шилкина
Обсудить

Коммюнике поддерживает принципы реформы в рамках глобальной налоговой сделки, согласованной Инклюзивной рамочной программой G20/ОЭСР BEPS, и призывает решить оставшиеся вопросы для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, в том числе посредством межправительственных переговоров в ООН.

В связи с этим в коммюнике говорится следующее:

Международная налоговая реформа важна для обеспечения ресурсов, необходимых для инвестирования в восстановление экономики, борьбы с изменением климата и достижения целей устойчивого развития. Поэтому мы призываем к созданию более эффективной, инклюзивной, устойчивой и справедливой международной налоговой архитектуры, расширению международного налогового сотрудничества, борьбе с незаконными финансовыми потоками и противодействию агрессивному уклонению от уплаты налогов, а также обращению большего внимания наращиванию потенциала для поддержки следующей волны международной налоговой реформы.

Введение глобального минимального налога и налогообложение цифровой экономики являются приветствуемыми принципами реформы в рамках соглашения о глобальном налогообложении, согласованного Инклюзивной рамочной программой G20/OECD BEPS.

G-24 в настоящее время состоит из 28 членов, включая Алжир, Аргентину, Бразилию, Колумбию, Конго, Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости), Эквадор, Египет, Эфиопию, Габон, Гану, Гватемалу, Гаити, Индию, Иран. , Кения, Ливан, Мексика, Марокко, Нигерия, Пакистан, Перу, Филиппины, Южная Африка, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго и Венесуэла. Китай также является членом, посещающим собрания в качестве «специального приглашенного».

По материалам orbitax.com

#ОЭСР (OECD)
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#ОЭСР (OECD)