G24 призывает к переговорам о международном налоговом сотрудничестве в ООН

Межправительственная группа двадцати четырех по международным валютным вопросам и развитию (G24) опубликовала коммюнике 11 апреля 2023 года, охватывающее различные темы, включая международную налоговую реформу.

Коммюнике поддерживает принципы реформы в рамках глобальной налоговой сделки, согласованной Инклюзивной рамочной программой G20/ОЭСР BEPS, и призывает решить оставшиеся вопросы для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, в том числе посредством межправительственных переговоров в ООН.

В связи с этим в коммюнике говорится следующее:

Международная налоговая реформа важна для обеспечения ресурсов, необходимых для инвестирования в восстановление экономики, борьбы с изменением климата и достижения целей устойчивого развития. Поэтому мы призываем к созданию более эффективной, инклюзивной, устойчивой и справедливой международной налоговой архитектуры, расширению международного налогового сотрудничества, борьбе с незаконными финансовыми потоками и противодействию агрессивному уклонению от уплаты налогов, а также обращению большего внимания наращиванию потенциала для поддержки следующей волны международной налоговой реформы.

Введение глобального минимального налога и налогообложение цифровой экономики являются приветствуемыми принципами реформы в рамках соглашения о глобальном налогообложении, согласованного Инклюзивной рамочной программой G20/OECD BEPS.

G-24 в настоящее время состоит из 28 членов, включая Алжир, Аргентину, Бразилию, Колумбию, Конго, Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости), Эквадор, Египет, Эфиопию, Габон, Гану, Гватемалу, Гаити, Индию, Иран. , Кения, Ливан, Мексика, Марокко, Нигерия, Пакистан, Перу, Филиппины, Южная Африка, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго и Венесуэла. Китай также является членом, посещающим собрания в качестве «специального приглашенного».