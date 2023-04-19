News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Южная Африка пояснила применение ассоциированного предприятия с точки зрения налогообложения

Налоговая служба Южной Африки (SARS) выпустила Интерпретационную записку 128 – Определение «ассоциированного предприятия» в разделе 31 Закона о подоходном налоге, в котором содержатся правила трансфертного ценообразования.

Ксения Шилкина
Обсудить

Как указано в Разделе 31, «ассоциированное предприятие» означает ассоциированное предприятие, как это предусмотрено в статье 9 Типовой конвенции ОЭСР о налогообложении доходов и капитала.

В Примечании к толкованию 128 разъясняется, что в контексте раздела 31 использование термина «Договаривающееся государство» в определении «ассоциированного предприятия» не означает, что для применения этого определения два предприятия должны заключить применимое соглашение об избежании двойного налогообложения. «Договаривающееся государство» и «другое Договаривающееся государство» относятся к разным странам. Кроме того, в Пояснительной записке 128 поясняется, что для того, чтобы быть классифицированным как ассоциированное предприятие по отношению к другому предприятию, должно быть выполнено любое из трех критериев, а именно: участие в управлении, участие в контроле или участие в капитале. В связи с этим для каждого прямого или косвенного участия в управлении, контроле или капитале предоставляются конкретные рекомендации и примеры.

По материалам orbitax.com

#ОЭСР (OECD)#ЮАР
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#ОЭСР (OECD)#ЮАР