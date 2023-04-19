Южная Африка пояснила применение ассоциированного предприятия с точки зрения налогообложения

В Примечании к толкованию 128 разъясняется, что в контексте раздела 31 использование термина «Договаривающееся государство» в определении «ассоциированного предприятия» не означает, что для применения этого определения два предприятия должны заключить применимое соглашение об избежании двойного налогообложения. «Договаривающееся государство» и «другое Договаривающееся государство» относятся к разным странам. Кроме того, в Пояснительной записке 128 поясняется, что для того, чтобы быть классифицированным как ассоциированное предприятие по отношению к другому предприятию, должно быть выполнено любое из трех критериев, а именно: участие в управлении, участие в контроле или участие в капитале. В связи с этим для каждого прямого или косвенного участия в управлении, контроле или капитале предоставляются конкретные рекомендации и примеры.