Румыния освобождает от НДС товары для больниц

Услуги по строительству, реабилитации и модернизации, предоставляемые государственным больницам и больницам некоммерческих организаций, зарегистрированных в Государственном реестре Национального агентства налоговой администрации;
Поставки медицинского оборудования, приборов, устройств, изделий, принадлежностей и средств защиты, а также материалов и расходных материалов санитарно-гигиенического назначения, обычно предназначенных для использования в сфере здравоохранения или для использования инвалидами, а также товаров первой необходимости для компенсации и преодоления инвалидность, а также приспособление, ремонт, прокат и лизинг таких товаров, предоставляемых государственным и некоммерческим больницам;
Поставки протезов и их принадлежностей, за исключением зубных протезов, которые отдельно освобождены от налога; и
Поставки ортопедических изделий.
Закон №88 также выводит протезы и ортопедические изделия из-под действия пониженной ставки НДС 9%.
Наконец, Закон № 88 предусматривает, что освобождение от НДС для поставок в больницы будет применяться непосредственно путем выставления счетов-фактур на поставки товаров и услуг без НДС в случае государственных больниц и будет применяться косвенно путем возмещения НДС в случае некоммерческих больниц.
Закон вступает в силу через 60 дней после его опубликования, то есть 11 июня 2023 года.