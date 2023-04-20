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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Румыния освобождает от НДС товары для больниц

Румыния опубликовала в Официальном вестнике Закон № 88 от 11 апреля 2023 года, который предусматривает введение некоторых новых освобождений от НДС.

Ксения Шилкина
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В том числе освобождаются от уплаты НДС:

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  • Услуги по строительству, реабилитации и модернизации, предоставляемые государственным больницам и больницам некоммерческих организаций, зарегистрированных в Государственном реестре Национального агентства налоговой администрации;
  • Поставки медицинского оборудования, приборов, устройств, изделий, принадлежностей и средств защиты, а также материалов и расходных материалов санитарно-гигиенического назначения, обычно предназначенных для использования в сфере здравоохранения или для использования инвалидами, а также товаров первой необходимости для компенсации и преодоления инвалидность, а также приспособление, ремонт, прокат и лизинг таких товаров, предоставляемых государственным и некоммерческим больницам;
  • Поставки протезов и их принадлежностей, за исключением зубных протезов, которые отдельно освобождены от налога; и
  • Поставки ортопедических изделий.

Закон №88 также выводит протезы и ортопедические изделия из-под действия пониженной ставки НДС 9%.

Наконец, Закон № 88 предусматривает, что освобождение от НДС для поставок в больницы будет применяться непосредственно путем выставления счетов-фактур на поставки товаров и услуг без НДС в случае государственных больниц и будет применяться косвенно путем возмещения НДС в случае некоммерческих больниц.

Закон вступает в силу через 60 дней после его опубликования, то есть 11 июня 2023 года.

По материалам orbitax.com

#НДС / VAT#Румыния
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Румыния