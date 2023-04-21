News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
2

Гонконг принял законопроект о налоговых льготах для бюджета на 2023–2024 годы

Департамент внутренних доходов Гонконга объявил о принятии 19 апреля 2023 года законопроекта о внутренних доходах 2023 года, который предусматривает реализацию бюджетных налоговых льгот на 2023–2024 годы.

Ксения Шилкина
Обсудить

Законопроект реализует два предложения, внесенные в бюджет на 2023–2024 годы, в том числе:

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Гонконге?
Подробнее
Нужна готовая компания в Гонконге?
Купить
Нужна готовая гонконгская компания со счетом в банке?
Купить
Нужна готовая гонконгская компания со счетом в платежной системе?
Купить
Необходимо организовать сабстенс в Гонконге?
Подробнее
Хотите получить лицензию оператора платежных услуг в Гонконге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
Подробнее
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее
Налоговая система Гонконга: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Где ниже налоги: Кипр, Гонконг, Великобритания?
Узнать
Заказать виртуальный офис в Гонконге
Подробнее
  • снижение налога на заработную плату, подоходного налога и налога на прибыль за отчетный 2022/23 год на 100 % с ограничением в 6000 долларов США на каждый случай; и
  • увеличение базового детского пособия и дополнительного детского пособия на каждого ребенка, родившегося в течение отчетного года в соответствии с налогом на заработную плату и налогом по личному налогообложению, со 120 000 до 130 000 долларов США, начиная с 2023/24 налогового года.

Налоговые льготы будут отражены в окончательном налоге налогоплательщиков, подлежащем уплате за 2022/23 год налогообложения. Кроме того, Департамент внутренних доходов будет применять новый уровень пособия на детей при расчете предварительного налога для налогоплательщиков за отчетный 2023/24 год.

По материалам orbitax.com

#Гонконг#налоговые льготы
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Гонконг#налоговые льготы