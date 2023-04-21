Гонконг принял законопроект о налоговых льготах для бюджета на 2023–2024 годы

Департамент внутренних доходов Гонконга объявил о принятии 19 апреля 2023 года законопроекта о внутренних доходах 2023 года, который предусматривает реализацию бюджетных налоговых льгот на 2023–2024 годы.
Законопроект реализует два предложения, внесенные в бюджет на 2023–2024 годы, в том числе:
Налоговые льготы будут отражены в окончательном налоге налогоплательщиков, подлежащем уплате за 2022/23 год налогообложения. Кроме того, Департамент внутренних доходов будет применять новый уровень пособия на детей при расчете предварительного налога для налогоплательщиков за отчетный 2023/24 год.
По материалам orbitax.com
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