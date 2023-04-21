Гонконг принял законопроект о налоговых льготах для бюджета на 2023–2024 годы

Департамент внутренних доходов Гонконга объявил о принятии 19 апреля 2023 года законопроекта о внутренних доходах 2023 года, который предусматривает реализацию бюджетных налоговых льгот на 2023–2024 годы.

Законопроект реализует два предложения, внесенные в бюджет на 2023–2024 годы, в том числе:

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снижение налога на заработную плату, подоходного налога и налога на прибыль за отчетный 2022/23 год на 100 % с ограничением в 6000 долларов США на каждый случай; и

увеличение базового детского пособия и дополнительного детского пособия на каждого ребенка, родившегося в течение отчетного года в соответствии с налогом на заработную плату и налогом по личному налогообложению, со 120 000 до 130 000 долларов США, начиная с 2023/24 налогового года.

Налоговые льготы будут отражены в окончательном налоге налогоплательщиков, подлежащем уплате за 2022/23 год налогообложения. Кроме того, Департамент внутренних доходов будет применять новый уровень пособия на детей при расчете предварительного налога для налогоплательщиков за отчетный 2023/24 год.