Система обмена финансовой информацией между Россией и Венесуэлы в разработке

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль по результатам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым выступил с информацией, что Российская Федерация и Венесуэла продвинулись в подготовке системы обмена финансовой информацией, в обход SWIFT, а также нацелены на разработку внедрения российской платежной системы "Мир" в южноамериканские страны.

Венесуэльский министр также сообщил, что в разработке системы обмена финансовой информацией, которая послужит альтернативой SWIFT, подключены два центральных банка, а внедрение российской платежной системы "Мир" позволит российским туристам производить оплаты напрямую в Венесуэле.

По мимо этого, по итогу встречи Россия и Венесуэла достигли соглашения о развитии сотрудничества в других областях, таких как в сфере энергетики, которая, однозначно, является очень важной, а также в финансах, авиации, в морском транспорте и торговле.