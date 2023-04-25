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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Египет ограничивает вычет расходов в целях налогообложения

Египет ограничивает вычет расходов, не подтвержденных электронными счетами, с июля 2023 г.

Ксения Шилкина
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Налоговая служба Египта опубликовала предупреждение на главной странице своего веб-сайта о том, что расходы не будут учитываться в налоговых декларациях, если они не будут подтверждены электронными счетами-фактурами с 1 июля 2023 года.

То же самое относится к вычету и возмещению НДС.

Требование электронного счета-фактуры для вычетов/возвратов ранее применялось с 1 апреля 2023 года.

По материалам orbitax.com

#Египет#подоходный налог (НДФЛ)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Египет#подоходный налог (НДФЛ)