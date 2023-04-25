Египет ограничивает вычет расходов в целях налогообложения

Египет ограничивает вычет расходов, не подтвержденных электронными счетами, с июля 2023 г.
Налоговая служба Египта опубликовала предупреждение на главной странице своего веб-сайта о том, что расходы не будут учитываться в налоговых декларациях, если они не будут подтверждены электронными счетами-фактурами с 1 июля 2023 года.
То же самое относится к вычету и возмещению НДС.
Требование электронного счета-фактуры для вычетов/возвратов ранее применялось с 1 апреля 2023 года.
По материалам orbitax.com
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