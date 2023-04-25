Директорам Джерси предоставлено дополнительное время для подготовки к регистрации по AML

Директорам компаний Джерси предоставлены дополнительные 2 месяца для подготовки к обязательной регистрации в соответствии с Приложением 2 законодательства о доходах от преступной деятельности.

Продление срока до 31 августа 2023 года также распространяется на семейные офисы Джерси, которые не используют частную трастовую компанию, управляемую зарегистрированным лицом.

Обе категории являются новыми секторами, состоящими преимущественно из физических лиц, которые в настоящее время находятся вне сферы регулирования режима Джерси по борьбе с отмыванием денег (AML).

Они и многие другие виды бизнеса будут включены в сферу действия режима после вступления в силу Закона (Proceeds of Crime (Amendment No.6) (Jersey) Law 20) от 30 января 2023 года. Измененное законодательство отменяет почти все существующие исключения для регистрации и расширяет Приложение 2, чтобы включить виды деятельности, которые ранее не входили в сферу действия. Они должны будут принять политику и процедуры AML, хотя во многих случаях для выполнения этих новых обязательств может быть назначен поставщик услуг на Джерси.

Новые юридические лица должны немедленно выполнить эти обязательства. Существующие компании, которые ранее не подпадали под действие нового режима, должны выполнить его до 30 июня 2023 года. Директора и семейные офисы - до 31 августа 2023 года. Этот дополнительный переходный период позволит этим лицам лучше понять, как выполнять свои новые обязательства, считает Комиссия по финансовым услугам Джерси (JFSC), которая организует серию мероприятий по поддержке и намерена опубликовать дальнейшее руководство для частных трастовых компаний и семейных офисов 12 мая 2023 года.

Комиссия также внесла изменения в правила, позволяющие регулируемому лицу назначать стороннего поставщика услуг для выполнения своих обязательств по статье 7 и статье 8 законодательства по борьбе с отмыванием денег. Она также обновила Руководство по борьбе с отмыванием денег после консультаций, проведенных в марте 2023 года. Пересмотренное Руководство вступит в силу 1 июля 2023 года.