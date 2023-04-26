Швейцарцы будут голосовать за введение минимального глобального налога

Федеральный Совет и Парламент Швейцарии хотят реализовать реформу ОЭСР/G20 о минимальном налогообложении крупных многонациональных предприятий, создав тем самым стабильные рамочные условия и обеспечив как налоговые поступления, так и рабочие места в Швейцарии.

24 апреля член Федерального Совета Карин Келлер-Суттер представила аргументы, призывающие избирателей согласиться с введением глобального минимального налога по компоненту 2 до референдума, который состоится 18 июня 2023 года. Референдум касается Федерального указа, предусматривающего внесение поправки в Конституцию, позволяющей введение 15%-го минимального глобального налога, который уже был одобрен парламентом Швейцарии.

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В случае одобрения на референдуме, Федеральный Совет Швейцарии введет минимальный глобальный налог поэтапно, что включает в себя первоначальное постановление, которое временно будет регулировать минимальный налог в Швейцарии посредством "дополнительного налога", чтобы гарантировать минимальный уровень налогообложения корпоративных групп с консолидированным глобальным доходом, превышающим 750 млн EUR. Временное постановление будет действовать с 1 января 2024 года и в конечном итоге будет заменено федеральным законом.