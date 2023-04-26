News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
1

Швейцарцы будут голосовать за введение минимального глобального налога

Федеральный Совет и Парламент Швейцарии хотят реализовать реформу ОЭСР/G20 о минимальном налогообложении крупных многонациональных предприятий, создав тем самым стабильные рамочные условия и обеспечив как налоговые поступления, так и рабочие места в Швейцарии.

Ольга Кутяева
Обсудить

24 апреля член Федерального Совета Карин Келлер-Суттер представила аргументы, призывающие избирателей согласиться с введением глобального минимального налога по компоненту 2 до референдума, который состоится 18 июня 2023 года. Референдум касается Федерального указа, предусматривающего внесение поправки в Конституцию, позволяющей введение 15%-го минимального глобального налога, который уже был одобрен парламентом Швейцарии.

Все услуги по этой теме:
Хотите открыть банковский счет в Швейцарии?
Подробнее
Налоговая система Швейцарии: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Хотите открыть счет в швейцарском банке?
Банки, которые открывают счета в настоящее время
Подберем для Вас Банк

В случае одобрения на референдуме, Федеральный Совет Швейцарии введет минимальный глобальный налог поэтапно, что включает в себя первоначальное постановление, которое временно будет регулировать минимальный налог в Швейцарии посредством "дополнительного налога", чтобы гарантировать минимальный уровень налогообложения корпоративных групп с консолидированным глобальным доходом, превышающим 750 млн EUR. Временное постановление будет действовать с 1 января 2024 года и в конечном итоге будет заменено федеральным законом.

По материалам Orbitax

#Глобальный минимальный налог (GMT)#Швейцария
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Глобальный минимальный налог (GMT)#Швейцария