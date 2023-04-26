Молдова вносит поправки в закон о налоговых льготах для IT-парков

Молдова опубликовала Закон № 73 от 31 марта 2023 г. в Официальном вестнике 14 апреля 2023 г., которым вносятся изменения в Закон № 77 от 21 апреля 2016 г. о налоговых льготах для IT-парков.
Одним из условий поощрения является осуществление резидентами IT парков в качестве основного вида деятельности одного или нескольких утвержденных видов деятельности. В данное условие были внесены изменения, предусматривающие, что утвержденная деятельность может осуществляться через сотрудников, которые выполняют свою работу удаленно в Республике Молдова или за ее пределами.
Еще одна поправка расширяет сферу утвержденной деятельности, добавляя:
Закон № 73 вступает в силу 14 мая 2023 года.
Основным стимулом для резидентов IT парков является единый налог в размере 7% от дохода от продаж, который включает налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, взносы на социальное и медицинское страхование работодателей и работников, местные налоги, налог на недвижимость и дорожный налог на транспортные средства, принадлежащие резидентам.
По материалам orbitax.com
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