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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Молдова вносит поправки в закон о налоговых льготах для IT-парков

Молдова опубликовала Закон № 73 от 31 марта 2023 г. в Официальном вестнике 14 апреля 2023 г., которым вносятся изменения в Закон № 77 от 21 апреля 2016 г. о налоговых льготах для IT-парков.

Ксения Шилкина
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Одним из условий поощрения является осуществление резидентами IT парков в качестве основного вида деятельности одного или нескольких утвержденных видов деятельности. В данное условие были внесены изменения, предусматривающие, что утвержденная деятельность может осуществляться через сотрудников, которые выполняют свою работу удаленно в Республике Молдова или за ее пределами.

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Еще одна поправка расширяет сферу утвержденной деятельности, добавляя:

  • Постпродакшн кино-, видео- и телепрограммы, в том числе для индустрии компьютерных игр, ограниченные услуги по цифровой цветокоррекции и восстановлению, а также услуги по редактированию звука и дизайну;
  • Действия по звукозаписи и редактированию музыки, в том числе для индустрии компьютерных игр, ограничиваются оригинальными звукозаписями.

Закон № 73 вступает в силу 14 мая 2023 года.

Основным стимулом для резидентов IT парков является единый налог в размере 7% от дохода от продаж, который включает налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, взносы на социальное и медицинское страхование работодателей и работников, местные налоги, налог на недвижимость и дорожный налог на транспортные средства, принадлежащие резидентам.

По материалам orbitax.com

#Молдова#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Молдова#налоговые льготы