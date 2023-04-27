Обзор налоговых льгот для новых экономических зон Саудовской Аравии

Управление экономических городов и специальных зон Саудовской Аравии (ECZA) выпустило брошюру о новых специальных экономических зонах (СЭЗ), запущенных 13 апреля 2023 года, включая льготы, предусмотренные для каждой из них.

Льготы включают следующие налоговые стимулы для СЭЗ экономического города короля Абдаллы (KAEC), СЭЗ Рас-Аль-Хайр и СЭЗ Джазан:

Все услуги по этой теме:

5% корпоративный подоходный налог на срок до 20 лет;

0% налог у источника выплаты при репатриации прибыли из СЭЗ в зарубежные страны;

0% отсрочки по уплате таможенных платежей для товаров внутри СЭЗ;

0% НДС для всех товаров внутри СЭЗ, обмениваемых внутри зоны и между зонами;

Гибкие и поддерживающие правила в отношении иностранных талантов в течение первых 5 лет; и

Сбор за иностранцев, обеспечивающий освобождение от уплаты сборов для сотрудников и членов их семей в СЭЗ.

В брошюре также отмечены основные секторы для каждой СЭЗ:

СЭЗ КАЭК: цепочка поставок и сборка автомобилей, товары народного потребления, электронное легкое производство, фармацевтика, медтехника и логистика;

СЭЗ Рас-Аль-Хайр: судостроение и техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт, буровых платформ; и

СЭЗ Джазан: пищевая промышленность, металлообработка, логистика.