Верховный суд поставил точку в споре о переводах сотрудников

26 апреля вышел очередной обзор значимых судебных разбирательств.
Высшая судебная инстанция – Верховный суд завершил долгий спор работодателя со своим работником, вынеся решение в пользу работника.
Работник – продавец на годичный срок был переведен на вышестоящую должность, однако по истечении года прежняя должность ему возвращена не была. В теченее более чем двух лет к трудовому договору заключались дополнительные соглашения, которые тем не менее не касались названия должности, ее изменили обратно только через 2,5 года.
В трех инстанциях продавец пытался обязать организацию признать свой перевод на новую должность постоянным, а не временным, как было отражено в документах. В пользу работника решение принял только ВС РФ, отметив, что дополнительные соглашения с сотрудниками не касались вопросов его должности, а прежняя работа ему через год предоставлена не была.
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