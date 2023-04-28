Верховный суд поставил точку в споре о переводах сотрудников

26 апреля вышел очередной обзор значимых судебных разбирательств.

Высшая судебная инстанция – Верховный суд завершил долгий спор работодателя со своим работником, вынеся решение в пользу работника.

Работник – продавец на годичный срок был переведен на вышестоящую должность, однако по истечении года прежняя должность ему возвращена не была. В теченее более чем двух лет к трудовому договору заключались дополнительные соглашения, которые тем не менее не касались названия должности, ее изменили обратно только через 2,5 года.

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