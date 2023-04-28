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Российское право
Татьяна Бычкова
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Верховный суд поставил точку в споре о переводах сотрудников

26 апреля вышел очередной обзор значимых судебных разбирательств.

Татьяна Бычкова
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Высшая судебная инстанция – Верховный суд завершил долгий спор работодателя со своим работником, вынеся решение в пользу работника.

Работник – продавец на годичный срок был переведен на вышестоящую должность, однако по истечении года прежняя должность ему возвращена не была. В теченее более чем двух лет к трудовому договору заключались дополнительные соглашения, которые тем не менее не касались названия должности, ее изменили обратно только через 2,5 года.

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В трех инстанциях продавец пытался обязать организацию признать свой перевод на новую должность постоянным, а не временным, как было отражено в документах. В пользу работника решение принял только ВС РФ, отметив, что дополнительные соглашения с сотрудниками не касались вопросов его должности, а прежняя работа ему через год предоставлена не была.

#Верховный Суд#трудовое законодательство
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Татьяна Бычкова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Татьяна Бычкова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Верховный Суд#трудовое законодательство