Европейская комиссия предлагает новые бюджетные правила для государств-членов

Европейская комиссия объявила о предложении новых правил экономического управления (бюджета) для государств-членов ЕС.

Сегодня Комиссия представила законодательные предложения по реализации самой всеобъемлющей реформы правил экономического управления ЕС после экономического и финансового кризиса.

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Основная цель этих предложений заключается в повышении устойчивости государственного долга и содействии устойчивому и инклюзивному росту во всех государствах-членах посредством реформ и инвестиций.

Предложения направлены на устранение недостатков существующей структуры. Они учитывают необходимость сокращения значительно возросшего уровня государственного долга, опираются на уроки, извлеченные из ответных мер политики ЕС на кризис COVID-19, и готовят ЕС к будущим вызовам, поддерживая прогресс на пути к зеленой, цифровой, инклюзивной и устойчивой экономике, повышая конкурентоспособность ЕС.

Реформа упростит экономическое управление, улучшит национальную ответственность, сделает больший упор на среднесрочную перспективу и укрепит правоприменение в рамках прозрачной общей структуры ЕС.