News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
0

Министерство финансов Нидерландов обновляет руководство DAC6

Министерство финансов Нидерландов издало Решение № 2023-6233 от 14 апреля 2023 года, которое обновляет и заменяет руководство по трансграничным сделкам, подлежащим отчетности (DAC6).

Ксения Шилкина
Обсудить

Основные изменения по сравнению с руководством 2020 года касаются следующего:

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Нидерландах?
Подробнее
Налоговая система Нидерландов: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
  • В Раздел 2 внесены поправки, поясняющие, что корректировка существующей договоренности может также привести к новой трансграничной договоренности, подлежащей уведомлению, а также дополнительные подробности о термине «участник»;
  • Ряд изменений был внесен в раздел 3, в том числе уточнение в отношении того, когда имеет место участие в качестве посредника в трансграничном соглашении, подлежащем уведомлению, разъяснение в отношении правовой привилегии, уточнение в отношении срока, в течение которого должно быть сделано уведомление, и разъяснение в отношении штрафов;
  • Ряд изменений был внесен в раздел 4, включая дополнительные примеры налоговой льготы и дальнейшее разъяснение применения двух критериев теста на основную выгоду;
  • В разделе 6 примеры, касающиеся клейм, были пересмотрены, включая дополнительные примеры и дополнительные пояснения; и
  • Добавлен новый раздел 8 для более подробного обсуждения портала отчетности, в том числе о том, что о трансграничных договоренностях, подлежащих отчетности, можно сообщать только в электронном виде через портал отчетности.

Помимо вышеизложенного, также были внесены различные редакционные изменения.

По материалам orbitax.com

#DAC6#Нидерланды
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#DAC6#Нидерланды