Министерство финансов Нидерландов обновляет руководство DAC6

Министерство финансов Нидерландов издало Решение № 2023-6233 от 14 апреля 2023 года, которое обновляет и заменяет руководство по трансграничным сделкам, подлежащим отчетности (DAC6).

Основные изменения по сравнению с руководством 2020 года касаются следующего:

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В Раздел 2 внесены поправки, поясняющие, что корректировка существующей договоренности может также привести к новой трансграничной договоренности, подлежащей уведомлению, а также дополнительные подробности о термине «участник»;

Ряд изменений был внесен в раздел 3, в том числе уточнение в отношении того, когда имеет место участие в качестве посредника в трансграничном соглашении, подлежащем уведомлению, разъяснение в отношении правовой привилегии, уточнение в отношении срока, в течение которого должно быть сделано уведомление, и разъяснение в отношении штрафов;

Ряд изменений был внесен в раздел 4, включая дополнительные примеры налоговой льготы и дальнейшее разъяснение применения двух критериев теста на основную выгоду;

В разделе 6 примеры, касающиеся клейм, были пересмотрены, включая дополнительные примеры и дополнительные пояснения; и

Добавлен новый раздел 8 для более подробного обсуждения портала отчетности, в том числе о том, что о трансграничных договоренностях, подлежащих отчетности, можно сообщать только в электронном виде через портал отчетности.

Помимо вышеизложенного, также были внесены различные редакционные изменения.