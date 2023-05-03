Румыния представила англоязычное руководство по налоговому резидентству физических лиц

26 апреля Национальное агентство по налоговому администрированию Румынии (National Agency for Fiscal Administration, ANAF) опубликовало Руководство по налоговому резидентству физических лиц на английском языке Guidelines for Fiscal (Tax) Residence of Individuals).
Руководство адресовано физическим лицам – резидентам и нерезидентам, которые выезжают из Румынии или прибывают в страну и которым необходимо установить или изменить свое налоговое резидентство для целей подоходного налога.
Основные темы, рассматриваемые в руководстве, включают:
Руководство также охватывает некоторые другие вопросы и содержит ссылки на другую соответствующую информацию, включая применимое законодательство.
По материалам Orbitax
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