Румыния представила англоязычное руководство по налоговому резидентству физических лиц

26 апреля Национальное агентство по налоговому администрированию Румынии (National Agency for Fiscal Administration, ANAF) опубликовало Руководство по налоговому резидентству физических лиц на английском языке Guidelines for Fiscal (Tax) Residence of Individuals).

Руководство адресовано физическим лицам – резидентам и нерезидентам, которые выезжают из Румынии или прибывают в страну и которым необходимо установить или изменить свое налоговое резидентство для целей подоходного налога.

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Основные темы, рассматриваемые в руководстве, включают:

критерии определения резидентства физического лица в соответствии с налоговыми соглашениями;

прибытие физических лиц - нерезидентов на территорию Румынии, включая элементы, рассматриваемые для определения резидентства; и

ситуации, касающиеся резидентства / налогообложения доходов физических лиц-резидентов Румынии и физических лиц - нерезидентов.

Руководство также охватывает некоторые другие вопросы и содержит ссылки на другую соответствующую информацию, включая применимое законодательство.