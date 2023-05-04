Сингапур выпустил руководство по подаче налоговых деклараций по корпоративному налогу
Налоговая служба Сингапура (IRAS) опубликовала руководство по подаче налоговых деклараций по корпоративному подоходному налогу в 2023 году.
Все услуги по этой теме:
1. Подача декларации по налогу на прибыль, в том числе:
- как подать через mytax.iras.gov.sg;
- какую декларацию по корпоративному подоходному налогу следует подавать (форма C-S, форма C-S (облегченная) или форма C); и
- нужно ли подавать декларацию по налогу на прибыль за 2023 финансовый год (2022 финансовый год);
2. Подготовка налогового расчета, в том числе:
- какой доход подлежит налогообложению;
- какие расходы подлежат вычету и каковы общие налоговые льготы и вычеты для компаний;
- каких распространенных ошибок при подаче документов следует избегать;
- как рассчитывается подлежащий уплате налог компании; и
- как составляется налоговый расчет для инвестиционной холдинговой компании;
3. Статус подачи, в том числе:
- как проверить статус подачи и оценки декларации по налогу на прибыль; и
- как внести изменения в представление декларации по налогу на прибыль;
4. Налоговый кодекс, в том числе:
- когда будет получена налоговая накладная;
- что делать, если есть несогласие с налоговой накладной;
- как вернуть налоговый вычет.
Крайний срок подачи налоговой декларации (форма C-S/форма C-S (упрощенная)/форма C) за 2023 год налогообложения – 30 ноября 2023 года.