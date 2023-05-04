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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Сингапур выпустил руководство по подаче налоговых деклараций по корпоративному налогу

Налоговая служба Сингапура (IRAS) опубликовала руководство по подаче налоговых деклараций по корпоративному подоходному налогу в 2023 году.

Ксения Шилкина
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Руководство охватывает:

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1. Подача декларации по налогу на прибыль, в том числе:

  • как подать через mytax.iras.gov.sg;
  • какую декларацию по корпоративному подоходному налогу следует подавать (форма C-S, форма C-S (облегченная) или форма C); и
  • нужно ли подавать декларацию по налогу на прибыль за 2023 финансовый год (2022 финансовый год);

2. Подготовка налогового расчета, в том числе:

  • какой доход подлежит налогообложению;
  • какие расходы подлежат вычету и каковы общие налоговые льготы и вычеты для компаний;
  • каких распространенных ошибок при подаче документов следует избегать;
  • как рассчитывается подлежащий уплате налог компании; и
  • как составляется налоговый расчет для инвестиционной холдинговой компании;

3. Статус подачи, в том числе:

  • как проверить статус подачи и оценки декларации по налогу на прибыль; и
  • как внести изменения в представление декларации по налогу на прибыль;

4. Налоговый кодекс, в том числе:

  • когда будет получена налоговая накладная;
  • что делать, если есть несогласие с налоговой накладной;
  • как оплатить налог; и
  • как вернуть налоговый вычет.

Крайний срок подачи налоговой декларации (форма C-S/форма C-S (упрощенная)/форма C) за 2023 год налогообложения – 30 ноября 2023 года.

По материалам orbitax.com

#корпоративный налог#Сингапур
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#корпоративный налог#Сингапур