Сингапур выпустил руководство по подаче налоговых деклараций по корпоративному налогу

Налоговая служба Сингапура (IRAS) опубликовала руководство по подаче налоговых деклараций по корпоративному подоходному налогу в 2023 году.

Руководство охватывает:

Все услуги по этой теме:

1. Подача декларации по налогу на прибыль, в том числе:

как подать через mytax.iras.gov.sg;

какую декларацию по корпоративному подоходному налогу следует подавать (форма C-S, форма C-S (облегченная) или форма C); и

нужно ли подавать декларацию по налогу на прибыль за 2023 финансовый год (2022 финансовый год);

2. Подготовка налогового расчета, в том числе:

какой доход подлежит налогообложению;

какие расходы подлежат вычету и каковы общие налоговые льготы и вычеты для компаний;

каких распространенных ошибок при подаче документов следует избегать;

как рассчитывается подлежащий уплате налог компании; и

как составляется налоговый расчет для инвестиционной холдинговой компании;

3. Статус подачи, в том числе:

как проверить статус подачи и оценки декларации по налогу на прибыль; и

как внести изменения в представление декларации по налогу на прибыль;

4. Налоговый кодекс, в том числе:

когда будет получена налоговая накладная;

что делать, если есть несогласие с налоговой накладной;

как оплатить налог; и

как вернуть налоговый вычет.

Крайний срок подачи налоговой декларации (форма C-S/форма C-S (упрощенная)/форма C) за 2023 год налогообложения – 30 ноября 2023 года.