Гонконг уведомил о подаче налоговой декларации для физлиц за 2022/23 год

Налоговые декларации за 2022/23 год для физических лиц были выпущены 2 мая 2023 года.

Гонконг

Налогоплательщики должны подать надлежащим образом заполненные декларации в Департамент внутренних доходов (Inland Revenue Department, IRD) в течение 1 месяца с даты выпуска декларации. Крайний срок приходится на 2 июня. Для индивидуальных предпринимателей декларация должна быть подана в течение 3 месяцев (до 2 августа).

Все услуги по этой теме:

Автоматическое продление на 1 месяц разрешено всем электронным декларантам, то есть пользователи eTAX, подающие налоговые декларации в режиме онлайн, могут продлить крайний срок до 3 июля. Для электронных налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей срок подачи декларации продлевается до 2 сентября.

Если лицо не получило налоговую декларацию из-за изменения почтового адреса, ему следует незамедлительно уведомить IRD о смене адреса и получить дубликат налоговой декларации.