Удаленный перевыпуск электронной подписи (ЭП) в личном кабинете

Владельцы квалификационной электронной подписи по истечению установленного срока действия могут получить новую ЭП, просто подав заявление. Данные условия продления прописаны в Федеральном законе № 63 «Об электронной подписи».

Граждане, ранее получившие сертификат ключа проверки ЭП в Удостоверяющем центре ФНС России (Межрайонная ИФНС РФ №46 по городу Москве), имеют возможность получить ключ ЭП с новым сроком действия без личного посещения ИФНС, то есть самостоятельно посредством отправки заявления о перевыпуске из личного кабинета ЮЛ или ИП.

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Для формирования заявления понадобится зайти в раздел «Заявление на перевыпуск КСКПЭП». В механизме формирования нового КСКПЭП используют носитель основной информации, ранее полученный в УЦ ФНС РФ, использующий ключ ЭП, сертификат ключа поверки, то есть который использовали для авторизации в сервисе.

Обращаем внимание на важный нюанс для выполнения всех процедур, как для юридического лица, так и для ИП: на момент подачи заявления продления, заменяемый КСКПЭП ещё должен быть действующим. То есть заявление должно быть подано до истечения срока действия электронной подписи.