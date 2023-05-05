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Полина Мостепан
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Удаленный перевыпуск электронной подписи (ЭП) в личном кабинете

Владельцы квалификационной электронной подписи по истечению установленного срока действия могут получить новую ЭП, просто подав заявление. Данные условия продления прописаны в Федеральном законе № 63 «Об электронной подписи».

Полина Мостепан
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Граждане, ранее получившие сертификат ключа проверки ЭП в Удостоверяющем центре ФНС России (Межрайонная ИФНС РФ №46 по городу Москве), имеют возможность получить ключ ЭП с новым сроком действия без личного посещения ИФНС, то есть самостоятельно посредством отправки заявления о перевыпуске из личного кабинета ЮЛ или ИП.

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Для формирования заявления понадобится зайти в раздел «Заявление на перевыпуск КСКПЭП». В механизме формирования нового КСКПЭП используют носитель основной информации, ранее полученный в УЦ ФНС РФ, использующий ключ ЭП, сертификат ключа поверки, то есть который использовали для авторизации в сервисе.

Обращаем внимание на важный нюанс для выполнения всех процедур, как для юридического лица, так и для ИП: на момент подачи заявления продления, заменяемый КСКПЭП ещё должен быть действующим. То есть заявление должно быть подано до истечения срока действия электронной подписи.

По материалам: Федеральная налоговая служба

#ФНС РФ#электронные подписи
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ФНС РФ#электронные подписи