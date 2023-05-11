Сингапур разрешит банкам обмениваться данными о клиентах для борьбы с преступностью

В следующем году сингапурские банки смогут обмениваться информацией о потенциально рискованных клиентах - шаг, направленный на пресечение незаконных потоков на фоне превращения города-государства в ключевой финансовый центр и центр благосостояния.

9 мая Парламент принял законопроект, который открывает путь для Валютного управления Сингапура к созданию и поддержанию безопасной цифровой системы обмена информацией. Платформа под названием Cosmic призвана облегчить финансовым учреждениям выявление и пресечение деятельности в таких областях, как мошенничество, отмывание денег и финансирование терроризма.

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«Чистый и надежный финансовый сектор - это основа, на которой сингапурцы и иностранцы предпочитают инвестировать и управлять своими средствами здесь», - заявил законодателям Элвин Тан, государственный министр в министерстве торговли. Тан, который также входит в совет директоров MAS, сказал, что будут приняты строгие меры по защите конфиденциальности информации в системе.

Сингапур присоединится к США и Великобритании в предоставлении финансовым учреждениям возможности сообщать друг другу о подозрительных операциях, связанных с незаконными потоками. Самым последним громким случаем стало дело 1MDB, когда миллиарды долларов из государственного малазийского инвестиционного фонда были выведены через банковские счета и подставные компании в странах, включая Сингапур, Европу и США.

Отмывание денег - головная боль для юрисдикций всего мира. По оценкам ООН, на эти незаконные потоки приходится от 800 млрд до 2 трлн USD, или 2-5% мирового ВВП за год. В таких странах, как Сингапур, где объем оффшорных фондов в несколько раз превышает размер экономики, власти стремятся обеспечить тщательный контроль банков за потоками.

Активы, управляемые в Сингапуре, выросли до 4 трлн USD и почти 80% из них находятся за пределами страны, согласно последним данным MAS. Это сравнимо с ВВП страны, составляющим около 640 млрд SGD (486 млрд USD).

Согласно новому закону, банки могут запрашивать информацию о клиентах или предупреждать друг друга только в целях борьбы с серьезными финансовыми преступлениями. Основное внимание будет уделяться предотвращению использования подставных компаний для сокрытия истинного права собственности в целях отмывания денег или для облегчения платежей в страны, находящиеся под санкциями, а также использования торговых операций для сокрытия доходов от преступлений.

В настоящее время финансовые фирмы не имеют права делиться информацией о клиентах и могут делать это в основном в рамках полицейского расследования и по решению суда.

Cosmic будет внедряться со второй половины 2024 года в шести банках, которые помогли MAS разработать систему. На начальном этапе обмен данными будет осуществляться на добровольной основе. На последующих этапах доступ к системе получат другие банки, и могут быть добавлены новые ключевые риски.

DBS Group Holdings Ltd., Oversea-Chinese Banking Corp., United Overseas Bank Ltd., Standard Chartered Plc, Citigroup Inc. и HSBC Holdings Plc станут первой группой, получившей доступ к Cosmic.