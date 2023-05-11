Россия вводит нулевую ставку НДС для товаров, реализуемых физическим лицам за рубежом

В России опубликован Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 173-ФЗ, который вводит нулевую ставку НДС для товаров, реализуемых физическим лицам за рубежом.

Закон предусматривает, что ставка НДС 0% применяется при реализации товаров физическому лицу в иностранном государстве в случаях, когда товары ранее были экспортированы российской компанией или индивидуальным предпринимателем и отгружается со склада (помещения), находящегося в иностранном государстве. Для этого иностранное государство не должно быть членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для применения ставки НДС 0% продавцы должны предоставить в налоговый орган указанную информацию в электронном виде.