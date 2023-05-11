News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
2

Россия вводит нулевую ставку НДС для товаров, реализуемых физическим лицам за рубежом

В России опубликован Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 173-ФЗ, который вводит нулевую ставку НДС для товаров, реализуемых физическим лицам за рубежом.

Ксения Шилкина
Обсудить

Закон предусматривает, что ставка НДС 0% применяется при реализации товаров физическому лицу в иностранном государстве в случаях, когда товары ранее были экспортированы российской компанией или индивидуальным предпринимателем и отгружается со склада (помещения), находящегося в иностранном государстве. Для этого иностранное государство не должно быть членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для применения ставки НДС 0% продавцы должны предоставить в налоговый орган указанную информацию в электронном виде.

Федеральный закон № 173-ФЗ вступает в силу с 1 января 2025 года.

Действующие правила уже применяются для ставки 0% на товары, экспортируемые в государства-члены ЕАЭС в соответствии с Договором о ЕАЭС.

По материалам orbitax.com

#ЕАЭС#НДС / VAT
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#ЕАЭС#НДС / VAT