ОАЭ устанавливает требования к документации по трансфертному ценообразованию

Минфин ОАЭ опубликовало Решение № 97, которое устанавливает требования к документации по трансфертному ценообразованию для целей Закона о корпоративном налоге).

Документ предусматривает, что налогооблагаемое лицо, удовлетворяющее одному из следующих условий, должно вести как основной, так и локальный файл в соответствующем налоговом периоде:

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в любое время в течение соответствующего налогового периода налогооблагаемое лицо является компанией, входящей в группу многонациональных предприятий, как определено в Постановлении Кабинета министров № 44 от 2020 года (отчетность CbC), которая имеет общий консолидированный доход группы в размере 3,15 млрд AED или более в соответствующем налоговом периоде; или

доход налогооблагаемого лица за соответствующий налоговый период составляет 200 млн AED или более.

Налогооблагаемые лица включают в местный файл сделки или договоренности со всеми следующими связанными сторонами и взаимосвязанными лицами:

лица-нерезиденты;

освобожденные лица;

лица-резиденты, которые сделали выбор в соответствии со статьей 21 Закона о корпоративном налоге и соответствуют условиям такого выбора (льгота для малого бизнеса - рассматривается как не получившие налогооблагаемый доход); и

лица-резиденты, чей доход облагается корпоративным налогом по ставке, отличной от той, которая применяется к доходу налогооблагаемого лица.

Однако налогооблагаемые лица не включают в местный файл сделки или договоренности со следующими связанными сторонами и взаимосвязанными лицами:

лица-резиденты, кроме указанных выше;физические лица, при условии, что стороны сделки или договоренности действуют так, как если бы они были независимы друг от друга;

юридические лица, которые считаются связанной стороной или связанным лицом только в силу того, что являются партнерами в незарегистрированном партнерстве, при условии, что стороны сделки или соглашения действуют так, как если бы они были независимы друг от друга; и

постоянные представительства лиц-нерезидентов в ОАЭ, чей доход облагается по той же ставке корпоративного налога, которая применяется к доходу налогооблагаемого лица.

В отношении физических и юридических лиц стороны, участвующие в сделке или соглашении, считаются действующими так, как если бы они были независимы друг от друга, если выполняются оба из следующих условий:

соответствующая сделка или договоренность совершается в ходе обычной коммерческой деятельности; и

стороны не осуществляют сделки исключительно или почти исключительно друг с другом.

Кроме того, предусматривается, что если деятельность одного лица в сделке или договоренности подчинена подробным инструкциям или всестороннему контролю другого лица в той же сделке или договоренности, то такие лица не должны рассматриваться как действующие так, как если бы они были независимы друг от друга.

Федеральное налоговое управление выпустит Руководство по применению положений Решения и ведению документации по трансфертному ценообразованию.