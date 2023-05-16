ОАЭ вносят пояснения в правила налогообложения юридических лиц

Министерство финансов ОАЭ объявило о выпуске министерских решений о ведении налоговых изменений.

Изменения вводятся министерским решением № 82 от 2023 года, министерским решением № 83 от 2023 года и министерским решением № 105 от 2023 года.

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Министерство финансов ОАЭ (МФ) издало министерское решение № 83 от 2023 года о ситуациях, когда присутствие физических лиц в ОАЭ может/не может привести к созданию постоянного представительства для нерезидента, в том числе если их присутствие из-за непредвиденных временных исключительных обстоятельств, и если они не намерены оставаться в ОАЭ после того, как эти обстоятельства исчезнут.

МФ издало еще одно министерское решение № 82 от 2023 года, в котором указано, что налогоплательщики, которые обязаны составлять и вести проверенную финансовую отчетность, — это лица, доходы которых превышают 50 миллионов дирхамов ОАЭ, и соответствующие лица в свободной зоне.

МФ издало также министерское решение № (105) от 2023 года об определении условий, при которых лицо может продолжать или прекращать считаться освобожденным лицом от налогообложения, которое помогает уточнить применение Закона о корпоративном налоге, обеспечивая прозрачность, но в тоже время, способствуя росту бизнеса в ОАЭ.