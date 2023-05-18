Остров Мэн будет регулировать финансовые компании пропорционально риску

Управление по финансовым услугам острова Мэн (Financial Services Authority) опубликовало документ, в котором изложен новый подход к надзору за регулируемым финансовым сектором, основанный на оценке риска.

Этот подход позволит сконцентрировать ресурсы Управления на наибольших угрозах его целям. По словам Управления, этими целями являются защита потребителей, снижение уровня финансовой преступности и поддержание доверия к сектору посредством эффективного регулирования. В будущем надзорная деятельность будет более пропорциональна влиянию каждой компании, определяемому ее размером, видом деятельности, которую она ведет, и ее потенциалом вызвать нарушения в финансовой системе юрисдикции.

Надзор в области борьбы с отмыванием денег (AML) будет соответствовать уровню риска, которому подвержена каждая компания. Компаниям, представляющим наибольший риск отмывания денег или финансирования терроризма, будет уделяться наибольшее внимание, при этом большее внимание будет уделяться тематическим проектам и информационно-разъяснительной работе с компаниями с более низким уровнем риска. Однако компании, в которых Управление выявляет значительные проблемы в сфере регулирования, могут быть переданы в специальную группу усиленного надзора или в отдел правоприменения, независимо от их влияния или риска финансовых преступлений.

Для реализации новой стратегии Управление реорганизовало свою внутреннюю структуру в четыре надзорных отдела. Регулируемые компании, оцениваемые как компании с высоким или средним уровнем воздействия, будут подвергаться "надежной и проактивной" программе надзорного взаимодействия для выяснения возникающих рисков и способов управления ими. Надзор за регулируемыми компаниями с низким уровнем воздействия будет осуществляться с большим акцентом на автоматизацию данных и отчетность об исключениях, с использованием индикаторов риска для целенаправленного надзорного взаимодействия на уровне компании или сектора. Регулярно будут созываться управляющие группы для рассмотрения рейтингов воздействия и риска, направления в усиленный надзор или правоприменение и последовательность действий.