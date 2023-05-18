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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Кассационный суд ОАЭ обязал трейдера британского хедж-фонда выплатить 1,7 млрд долл США за участие в датской схеме возмещения налога на дивиденды

16 мая 2023 года Кассационный суд ОАЭ обязал трейдера британского хедж-фонда Санджая Шаха выплатить 1,7 миллиарда долларов США налоговому органу Дании (SKAT) за его роль в организации схемы налогового мошенничества.

Ксения Шилкина
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Данная схема действовала с 2012 по 2015 год и включала возврат налога у источника выплаты дивидендов.

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Ранее Шах был осужден судом низшей инстанции за организацию схемы, которая включала мошенническое получение дивидендов с удержанием налогов в отношении пакетов акций датских компаний, которых на самом деле не существовало. Суд также обязал Шаха и несколько иностранных компаний, замешанных в схеме, выплатить 5% годовых на 1,7 миллиарда долларов США, начисленных с момента подачи дела в первый раз в августе 2018 года.

В отдельном постановлении также было приказано экстрадировать Шаха в Данию, где ему грозит судебное преследование за схему налогового мошенничества.

По материалам orbitax.com

#Дания#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Дания#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)