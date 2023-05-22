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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Европейская комиссия предложила реформы таможенного режима ЕС

Европейская комиссия опубликовала предложение по реформированию таможенного режима ЕС, в рамках которого будет введен новый таможенный орган ЕС и единая онлайн-система данных.

Ксения Шилкина
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Изменения также будут введены для онлайн-рынков, будет отменено освобождение от пошлин для товаров стоимостью менее 150 евро.

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Законодательные предложения теперь будут отправлены в Европейский парламент и Совет ЕС для согласования, а также в социально-экономический комитет ЕС для консультаций.

Изменения в первую очередь направлены на упрощение таможенных обязательств и процессов, а также введение управления рисками на уровне ЕС для более эффективного соблюдения стандартов ЕС. Предложения направлены на сокращение мошенничества в секторе электронной коммерции, обеспечивая при этом большую прозрачность и спокойствие для потребителей.

В конечном счете, это должно повысить способность таможенных органов собирать таможенные и налоговые поступления, которые помогают финансировать бюджеты и общественные услуги.

По материалам ey.com

#Европейский Союз (ЕС)#электронная торговля
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейский Союз (ЕС)#электронная торговля