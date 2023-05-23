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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Египет отменяет ограничения на владение иностранной недвижимостью

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули 18 мая заявил, что Правительство снимет ограничения, позволяющие иностранным гражданам владение не более чем 2 объектами недвижимости, которые в настоящее время должны находиться в разных городах.

Ольга Кутяева
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Он также сообщил, что государство планирует продолжить работу над ускорением регистрации земельных участков для инвесторов, после жалоб на проблемы с оформлением в Высшем совете по инвестициям.

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Владение недвижимостью через иностранную компанию.
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Мадбули также сказал, что Совет стремится увеличить инвестиции частного сектора до уровня, равного или превышающего государственные инвестиции. Через 3 года планируется, что на частный сектор будет приходиться от 60% до 65% всех инвестиций.

По словам премьер-министра, общий объем инвестиций, выделенных на 2023-24 годы, как частных, так и государственных, составляет около 1,64 трлн EGP. Это по сравнению с примерно 115,7 млрд EGP (3,74 млрд USD) в 2005-26 годах.

Мадбули сказал, что инвестиции иностранных и местных граждан помогут снизить инфляцию и ослабить давление на цены на сырьевые товары.

По материалам Arab News

#Египет#недвижимость
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Египет#недвижимость