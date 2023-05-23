Гонконг начинает консультации по пересмотру правила о налогообложении доходов из-за границы

Усовершенствованный режим исключения доходов из иностранных источников в Гонконге будет дополнительно пересмотрен, чтобы расширить объем прибыли от продажи большего количества классов активов.

По запросу ЕС Гонконг в феврале 2023 года объявил, что он продолжит пересмотр своего режима освобождения от налогообложения доходов из иностранных источников (FSIE), чтобы расширить объем доходов от продажи иностранных активов за пределы акций или долей участия.

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В соответствии с последним руководством ЕС объем доходов от продажи должен охватывать неисчерпывающий список активов, независимо от того, являются ли они финансовыми или нефинансовыми по своей природе.

Правительство Гонконга интересуется мнениями заинтересованных сторон относительно определения застрахованных активов и того, следует ли привести в качестве примеров определенный список активов, включая: (1) долговые инструменты; (2) движимое имущество; (3) недвижимое имущество; (4) интеллектуальная собственность (ИС); и (5) иностранная валюта, или следует привести какие-либо другие виды активов в качестве примеров во внутреннем законодательстве и административных инструкциях.

В связи с этим Гонконг выпустил консультационный документ о дальнейшем пересмотре режима FSIE в отношении прибыли от выбытия. В консультационном документе предлагается расширить объем застрахованных активов, условия освобождения от налогов и меры по облегчению, чтобы узнать мнения заинтересованных сторон для продолжения переговоров с ЕС.