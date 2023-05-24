Британские заморские территории согласовали общую политику в отношении ставки GMT

Гернси, Джерси и остров Мэн согласовали совместную политику по внедрению установленной ОЭСР минимальной эффективной налоговой ставки в размере 15% для крупных многонациональных предприятий, известной как «Компонент 2».

В соответствии с соглашением ОЭСР, группы с глобальным годовым доходом более 750 млн EUR должны платить не менее 15% налога на прибыль, полученную в каждой юрисдикции, в которой они работают. Однако некоторые инвестиционные фонды, инвестиционные компании в сфере недвижимости и холдинговые компании освобождены от уплаты налога. Те, кто платит меньший налог по обычным правилам юрисдикции, должны будут платить дополнительный сбор.

Юрисдикции по всему миру, особенно те, где ставки корпоративного налога нулевые или низкие, в настоящее время размышляют над тем, какой механизм им следует принять, как внедрить эту систему и когда.

Три коронных владения принимают активное участие в рабочем процессе ОЭСР по борьбе размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (BEPS), направленном на решение проблем налогообложения в условиях цифровизации мировой экономики. Они вошли в число 130 юрисдикций, которые присоединились к согласованным заявлениям в июле и октябре 2021 года.

В настоящее время они решили ввести правило включения доходов или «top-up tax» в сочетании с внутренним минимальным налогом, начиная с 2025 года. Однако все три страны оставили за собой право корректировать свою политику в свете действий других стран.

«Острова будут следить за реализацией на международном уровне и адаптировать свое введение налоговой ставки в соответствии с глобальным развитием событий», - говорится в совместном заявлении. В любом случае, предприятия со штаб-квартирами или работающие в юрисдикциях, не будут затронуты внедрением Компонента 2, если их доходы ниже порогового уровня.

«В то время как остальной мир рассматривает вопрос о том, как реагировать на глобальную инициативу ОЭСР по установлению минимальной эффективной ставки корпоративного налога, важно, что Гернси, Джерси и остров Мэн идут в ногу в отношении подхода к реализации», - прокомментировал депутат Гернси Марк Хелиар. «Мы будем продолжать работать вместе, пока не станет ясно, как остальные страны мира будут действовать в отношении Компонента 2».