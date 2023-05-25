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Ольга Кутяева
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Россия планирует устранить двойной НДС при дистанционных онлайн-продажах товаров в рамках ЕАЭС

Минфин России предложил законопроект о внесении изменений в НК РФ, направленных на устранение двойного НДС при дистанционной онлайн-продаже товаров через электронные торговые площадки в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ольга Кутяева
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Законопроект был предложен с учетом изменений в налогообложении онлайн-продаж товаров физлицам в других странах ЕАЭС (Казахстан, Беларусь), которые обязали взимать НДС с дистанционных онлайн-продаж товаров из других стран с 1 января 2022 года и 1 июля 2022 года соответственно. В результате продавцы в России могут попасть под двойной НДС при продаже товаров.

Для решения этой проблемы законопроект предусматривает введение принципа назначения для дистанционных онлайн-продаж товаров, в соответствии с которым дистанционные онлайн-продажи товаров будут облагаться НДС только в стране назначения покупателя, а не в стране продавца.

В случае принятия законопроекта при продаже товаров российскими налогоплательщиками через электронные торговые площадки физлицам в других странах ЕАЭС, НДС не будет подлежать уплате в России. В то же время, когда продавцы из других стран ЕАЭС будут продавать товары российским покупателям через электронные торговые площадки, НДС будет подлежать уплате в России. В нынешнем виде это изменение будет применяться с 1 января 2024 года.

Напомним, что страны ЕАЭС включают Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию.

По материалам Orbitax

#ЕЭАС (EAEU)#НДС / VAT
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ЕЭАС (EAEU)#НДС / VAT