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Ксения Шилкина
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Египет вводит правила НДС для нерезидентных поставщиков удаленных цифровых и электронных услуг

Министерство финансов Египта ввело министерским указом руководящие принципы по НДС для цифровых и других удаленных услуг, предоставляемых нерезидентами.

Ксения Шилкина
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22 марта 2023 г. Министерство финансов Египта (МФ) издало министерский указ № 160 от 2023 г., в котором в приложении были представлены рекомендации по цифровым и другим удаленным услугам, предоставляемым нерезидентами (Руководящие принципы) клиентам, базирующимся в Египте.

Министерский указ № 160 от 2023 г. следует за поправками к Закону об НДС № 67 от 2016 г. и разъясняет Исполнительный регламент в отношении упрощенного режима регистрации для нерезидентов.

В Руководстве изложены обязательства по НДС для поставщиков услуг-нерезидентов, которые предоставляют цифровые и удаленные услуги клиентам в Египте через различные платформы (включая веб-сайты, магазины социальных сетей и приложения).

Поставщики услуг-нерезиденты, которые предоставляют удаленные услуги клиентам в Египте, должны внимательно изучить Руководство и принять необходимые меры для соблюдения упрощенного режима регистрации в течение шести месяцев с даты выпуска Исполнительного регламента Закона № 3 от 11 января 2023 года.

По материалам ey.com

#Египет#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Египет#НДС / VAT