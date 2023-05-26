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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Саудовская Аравия выпустила руководство по освобождению от НДС продажи недвижимости

Саудовское управление по закяту, налогам и таможне (ZATCA) опубликовало руководство «Освобождение от НДС поставок недвижимости и его влияние на формулу пропорционального вычета».

Ксения Шилкина
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С 4 октября 2020 г. Королевским указом № (A/84), изданным 14/2/1442H, порядок учета НДС в отношении недвижимости был изменен с облагаемых налогом поставок на освобождение от налога. Таким образом, продажа недвижимости облагается налогом на сделки с недвижимостью (RETT) по ставке 5% от общей стоимости сделки, независимо от ее состояния, формы или использования на момент совершения сделки.

В руководстве изложены метод, требования и обязательства по освобождению объектов недвижимости от НДС и его влияние на формулу пропорционального вычета, изложенную в налоговых законах и исполнительных правилах, изданных ZATCA.

В нем также дается объяснение определения лица, финансирующего недвижимость, и альтернативного метода пропорционального вычета предналога, который может использоваться некоторыми налогоплательщиками.

По материалам orbitax.com

#НДС / VAT#Саудовская Аравия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Саудовская Аравия