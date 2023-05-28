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Полина Мостепан
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Возможно в новом году будет дополнительный нерабочий день

В Госдуму внесен законопроект на рассмотрение, благодаря которому, в следующем году может появиться новый нерабочий день-понедельник после Пасхи. Таким образом, у россиян появится возможность продлить празднование церковного праздника Пасхи на один дополнительный день.

Полина Мостепан
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В статье 112 ТК РФ прописан полный перечень утвержденных нерабочих дней, и в случае, совпадения выходного или нерабочего праздничного дня, то выходной переносят на другой день в году. По данному законопроекту нерабочий день в безусловном порядке будет следовать сразу после Пасхи.

Стоит отметить, что по мнению авторов, новый закон важен не только для религиозной составляющей народа, а также данный акт послужит демонстрацией почтения к обычаям и ценностям нашей необъятной страны, и в том числе, к Православной церкви. И что немаловажно, дополнительный нерабочий день в году позволит русским семьям провести больше времени друг с другом, либо в кругу близких и любимых людей.

По материалам: Москва24

#нерабочие праздничные дни
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#нерабочие праздничные дни