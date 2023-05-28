Возможно в новом году будет дополнительный нерабочий день

В Госдуму внесен законопроект на рассмотрение, благодаря которому, в следующем году может появиться новый нерабочий день-понедельник после Пасхи. Таким образом, у россиян появится возможность продлить празднование церковного праздника Пасхи на один дополнительный день.

В статье 112 ТК РФ прописан полный перечень утвержденных нерабочих дней, и в случае, совпадения выходного или нерабочего праздничного дня, то выходной переносят на другой день в году. По данному законопроекту нерабочий день в безусловном порядке будет следовать сразу после Пасхи.

Стоит отметить, что по мнению авторов, новый закон важен не только для религиозной составляющей народа, а также данный акт послужит демонстрацией почтения к обычаям и ценностям нашей необъятной страны, и в том числе, к Православной церкви. И что немаловажно, дополнительный нерабочий день в году позволит русским семьям провести больше времени друг с другом, либо в кругу близких и любимых людей.