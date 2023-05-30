Саудовская Аравия уточняет налогообложение постоянных представительств в контексте СОИДН

Саудовское управление по закяту, налогам и таможне (ZATCA) выпустило циркуляр от 17 мая 2023 года «Налогообложение постоянных представительств в контексте соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН)».

В частности, Циркуляр содержит информацию и рекомендации относительно постоянных представительств (PE), включая их определение и налоговые последствия в Саудовской Аравии в соответствии с СОИДН, подписанными с иностранными юрисдикциями.

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В связи с этим в Циркуляре отмечается, что концепция PE услуги в 54 из 57 СОИДН Саудовской Аравии основана на параграфе 3 (b) статьи 5 Типовой налоговой конвенции ООН (статья 5.3 (b)) и дает ясность в толковании Статья 5.3(b), касающейся:

Деятельности и бизнес-модели, которые приводят или не приводят к созданию PE в соответствии с настоящей статьей; и

Механизма налогообложения, применяемого в Саудовской Аравии в случаях, когда считается, что PE существует.