Испытательный срок при трудоустройстве

Для большинства работодателей испытательный срок является неотъемлемой процедурой в процессе трудоустройства новых сотрудников. За это время наниматель проверяет соответствие претендента к требуемому рабочему функционалу, а работник, в свою очередь, имеет возможность оценить условия трудоустройства. Но важно заметить, что данный процесс применим не к каждому претенденту на рабочее место, и многие специалисты имеют право не соглашаться с этим требованием. Предлагаем изучить данный вопрос более детально.

Условие

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Условия прописываются в трудовом договоре. Однако, если они отсутствуют, однозначно означает, что работник трудоустроен на работу без испытания.

Срок

Максимальный срок не может быть более 3-х месяцев, а для отдельных категорий работников, как, например, для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей — 6 месяцев, если иное не установлено федеральным законом. Если речь идет о срочном договоре со сроком от 2-х до 6-ти месяцев, то испытание не может превышать 2-х недель. В случае невыполнения своих рабочих обязанностей по причине нетрудоспособности или по иным обстоятельствам этот период отсутствия не зачитывается как испытание.

Права

Сотрудник имеет такие же трудовые права, как и остальные трудоустроенные работники на протяжении всего испытания. Какие-либо манипуляции с заработной платой сотрудника, особенно в сторону уменьшени, считаются незаконными.

Запрет

Существует категория сотрудников, которым нельзя устанавливать испытательный срок: несовершеннолетние работники, беременные женщины, молодые сотрудники, которые впервые устраиваются на работу по специальности в течение года после получения диплома, т.д. и т.п.

Прекращение

И такое бывает. В случае неудовлетворительного испытания работодатель может прервать испытание досрочно, но важно уведомить работника за 3 дня о данном факте, указав в обязательном порядке причину преждевременного прерывания.

Успешное прохождение

Работники, которым работодатель предлагает продолжить выполнение своих рабочих функций по истечении испытания, считаются успешно прошедшими испытание. После окончания испытательного периода работника возможно уволить только на общих основаниях.