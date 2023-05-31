Саудовская Аравия объявляет о постоянных налоговых льготах

Саудовская Аравия объявила о постоянных налоговых льготах для некоторых видов бизнеса в стране. Министр финансов королевства Мохаммед Аль Джадаан подтвердил, что будет предоставлено постоянное освобождение от налога на добавленную стоимость на операции между предприятиями в специальных экономических зонах (СЭЗ).

Более того, в СЭЗ будет действовать снижение налога в течение 20 лет.

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Эти заявления были сделаны на форуме "Инвестиции в специальные экономические зоны", на котором Аль Джадаан заявил, что Королевство является единственной страной, получившей 3 положительных рейтинга в течение 2023 года.

Он добавил: «Мы будем работать над снижением налогов на период 20 лет, чтобы инвесторы могли осуществлять долгосрочное планирование. Мы также предоставим постоянное освобождение от налога на социальное страхование для работодателя, а также для сделок между компаниями в специальных экономических зонах и между компаниями в разных СЭЗ».

В апреле премьер-министр Саудовской Аравии и председатель Совета по вопросам экономики и развития наследный принц Мухаммед бин Салман объявил о запуске новых специальных экономических зон королевства.

С тех пор эти зоны привлекли 12,6 млрд USD от инвесторов в морскую, горнодобывающую, производственную, логистическую и технологическую отрасли.

Кроме того, инвестиции на сумму 31 млрд USD находятся на стадии реализации, говорится в заявлении Управления экономических городов и СЭЗ Саудовской Аравии (Economic Cities and Special Zones Authority, ECZA).