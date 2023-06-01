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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Малайзия откладывает реализацию программы добровольного раскрытия информации

31 мая Управление внутренних доходов Малайзии объявило на своем сайте о том, что специальная программа добровольного раскрытия информации (Voluntary Disclosure Programme, VDP) 2.0 была отложена до даты, которая будет объявлена позже.

Ольга Кутяева
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Программа VDP предусматривает освобождение от штрафов до 100% за добровольное раскрытие информации и должна была быть реализована с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года, что было подтверждено Королевским таможенным департаментом Малайзии (Royal Malaysian Customs Department , RMCD) 30 мая 2023 года через Facebook.

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Однако 31 мая RMCD опубликовал обновленную информацию о том, что внедрение было отложено.

Более подробная информация о внедрении VDP 2.0 будет опубликована по мере поступления.

По материалам Orbitax

#Малайзия#раскрытие информации
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Малайзия#раскрытие информации