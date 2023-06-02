Новые правила установки дорожных камер

Положения вступят в силу с осени 2024 года

Правила установки предусматривают новые требования к камерам фиксации нарушений на дороге, более того по камерам, не отвечающие установленным требованиям, нарушение, которое она зафиксирует, не учитывается. Стоит отметить, что данные условия не коснутся камер, установленные на железнодорожных переездах, и камер на транспортных средствах полицейских.

Также утвержден список мест, в которых должны быть установлены средства фиксации. К ним относятся:

- полосы на дорогах для маршрутных транспортных средств;

- потенциально аварийные участки дорог;

- пересечение дорог, где произошло более четырех аварий за год, в том числе, повлекшие крупный материальный ущерб или смерть водителей и пассажиров;

- места, запрещенные для парковки транспортных средств;

- перекрестки;

- места, определяемые органами, осуществляющие надзор в области безопасного дорожного движения.