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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Подписано налоговое соглашение с Оманом

По сообщению Минфина, сегодня официальные лица обеих стран подписали соглашение об избежании двойного налогообложения.

Ольга Кутяева
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В соглашении установлена стандартная ставка налога на дивиденды - 15%, а также сниженная ставка - 10% - для компаний, владеющих не менее чем 20% долей участия в капитале компаний, которые выплачивают такие дивиденды в течение года.

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Ставка налога на проценты установлена в размере 10%, на роялти - тоже 10%.

В документ включены положения по налогам от отчуждения акций или аналогичных прав, связанных с недвижимостью. И прописан налогообложения международных перевозок.

Ратифицировать соглашение планируется до конца этого года, чтобы он вступил в силу с 1 января 2024 года.

По материалам ИНТЕРФАКС

#налоговое соглашение#Оман#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговое соглашение#Оман#соглашение об избежании двойного налогообложения