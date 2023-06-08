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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Казахстан утвердил квалификационные виды деятельности для нового специального налогового режима

Комитет государственных доходов Казахстана опубликовал Постановления Правительства № 393 от 31 мая 2023 года, которым утверждается перечень из 190 видов деятельности, подпадающих под действие нового специального режима налогообложения розничной торговли.

Ксения Шилкина
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Постановление включает в себя различную розничную деятельность, различную транспортную деятельность, в том числе грузовые перевозки, гостиничные услуги и услуги по размещению, услуги ресторана и общественного питания, аренду имущества, услуги по аренде транспортных средств, медицинские и стоматологические услуги, различные ремонтные услуги и другие.

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Новый режим был утвержден в марте 2023 года, предусматривающий общую ставку розничного налога в размере 4% на все доходы, полученные в Казахстане или из-за рубежа, которая может быть снижена на 50%, с 4% до 2%, местными властями. Однако ставка розничного налога составляет 8% в случае получения доходов от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг субъектам хозяйствования, требующим документального подтверждения суммы таких расходов. Кроме того, налогоплательщики в рамках нового режима не облагаются НДС.

Чтобы получить соответствующую квалификацию, налогоплательщик должен заниматься одним или несколькими квалификационными видами деятельности. Налогоплательщик также должен иметь не более 200 работников в течение налогового периода (в среднем) и их годовой доход не должен превышать 600 000 МРП (месячный расчетный показатель).

По материалам orbitax.com

#Казахстан#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Казахстан#налоговые льготы