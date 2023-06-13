Гонконг пересматривает формы заявлений на получение сертификата налогового резидента

Департамент внутренних доходов Гонконга объявил об изменении формы заявки на получение сертификата о статусе резидента, вступающей в силу с 12 июня 2023 года.
Департамент пересмотрел свой подход к выдаче сертификата о статусе резидента в контексте укрепления международного налогового сотрудничества и меняющейся деловой среды.
В настоящее время процесс скорректирован таким образом, что Департамент будет основывать свое решение о том, может ли быть выдан сертификат о статусе налогового резидента, на простом определении «резидента Специального административного района Гонконг» в соответствующем соглашении/договоренности об избежании двойного налогообложения (СОИДН). Также используется возможность формализовать существующие административные меры по упрощению процедур в отношении заявлений на получение Свидетельства о статусе резидента в связи с Циркуляром Государственной налоговой службы по вопросам, касающимся «бенефициарных владельцев» в налоговых соглашениях (Циркуляр ГНА 2018 № 9).
В связи с вышеизложенным, с 12 июня 2023 года лица, подающие заявление на получение Свидетельства о статусе резидента, должны заполнить и представить следующие измененные формы:
Партнер СОИДН — материковый Китай: IR1313A (06/2023) IR1314A (06/2023)
Партнер СОИДН - Другие юрисдикции:
Компания/партнерство/траст/группа лиц, зарегистрированная или учрежденная в Гонконге, как правило, не обязана предоставлять полную информацию о своем учреждении и коммерческой деятельности в пересмотренных формах.
Обновленные формы можно скачать здесь.
По материалам orbitax.com
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