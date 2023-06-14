Китай опубликовал обновленный текст налогового соглашения с Россией в соответствии с BEPS MLI

Государственное налоговое управление Китая (State Administration of Taxation, SAT) опубликовало обновленный текст налогового соглашения с Россией, на которое повлияла Многосторонняя конвенция BEPS MLI.
Обновленный текст документа подготовлен в соответствии с оговорками и уведомлениями, представленными ОЭСР. Аутентичный текст соглашения и Многосторонней конвенции имеют приоритет и остаются применимыми юридическими текстами.
Многосторонняя конвенция применяется к соглашению от 13.10.2014 г.:
По материалам Orbitax
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