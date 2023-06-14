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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Китай опубликовал обновленный текст налогового соглашения с Россией в соответствии с BEPS MLI

Государственное налоговое управление Китая (State Administration of Taxation, SAT) опубликовало обновленный текст налогового соглашения с Россией, на которое повлияла Многосторонняя конвенция BEPS MLI.

Ольга Кутяева
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Обновленный текст документа подготовлен в соответствии с оговорками и уведомлениями, представленными ОЭСР. Аутентичный текст соглашения и Многосторонней конвенции имеют приоритет и остаются применимыми юридическими текстами.

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Многосторонняя конвенция применяется к соглашению от 13.10.2014 г.:

в Китае:
  • по налогам, удерживаемым у источника выплаты с сумм, выплачиваемых или зачисляемых нерезидентам, когда событие, которое привело к возникновению такого налога, происходит с 01.01.2024 г.;
  • и по всем другим налогам, взимаемым по налоговым периодам с 09.09.2023 г.;
в России:
  • по налогам, удерживаемым у источника выплаты с сумм, выплачиваемых или зачисляемых нерезидентам, когда событие, которое привело к возникновению такого налога, происходит с 01.01.2024 г.;
  • и по всем другим налогам, взимаемым по налоговым периодам с 01.01.2024 г..

По материалам Orbitax

#MLI#Китай#налоговое соглашение
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#MLI#Китай#налоговое соглашение